Descubra onde fica a lixeira do WhatsApp

Geralmente, quando deletamos um arquivo no computador ou celular, direciona-se o para uma lixeira, onde o material fica em uma espécie de stand-by. Assim, você pode apagá-lo manualmente ou esperar que o próprio dispositivo faça isso por você após um determinado período. Mas será que o WhatsApp possui uma lixeira como esta? Hoje iremos te mostrar onde fica a lixeira do WhatsApp. Vem conosco!

Onde fica a lixeira do WhatsApp?

Primeiramente, ao baixar uma imagem, vídeo, documento ou mensagem pelo WhatsApp, seu smartphone cria uma cópia daquele item, duplicando-o. Logo, uma versão fica salva no aplicativo e a outra na memória do celular. Isso significa que você pode acessar a versão salva no telefone, mesmo se a versão do app for deletada.

Entretanto, o WhatsApp não possui uma lixeira, nem uma seção em que arquivos deletados ficam armazenados por um período de tempo.

Logo, todos os itens excluídos diretamente no aplicativo estão removidos para sempre, uma vez que não é possível salvar conteúdos fora do backup do próprio WhatsApp.

Mas, para além disso, em smartphones Android e iOS, tanto o backup do app quanto do próprio sistema operacional é capaz de recuperar arquivos deletados do WhatsApp. Mas aqui vem um segredo: celulares da Samsung oferecem um aplicativo dedicado para lixeira, que guarda mídias e documentos de outros aplicativos.

Deletei um arquivo no WhatsApp. E agora?

Mas calma lá, nem tudo está perdido. Bom, se você apagou um arquivo por acidente no WhatsApp e seu backup está em dia, tem como recuperar a mídia excluída!

Por este motivo, certifique-se que o backup automático está habilitado na sua conta do WhatsApp. Isso vale para Android e iOS, em que o backup fica vinculado na sua conta do Google ou iCloud, respectivamente. Além disso, você ainda pode definir de quanto em quanto tempo o aplicativo salvará suas conversas na nuvem, podendo ser mensal, semanal ou diariamente.

O backup do WhatsApp

Em primeiro lugar, o backup consiste em duplicar tudo compartilhado em um aplicativo, programa ou serviço. Assim, os arquivos podem ser salvos localmente no dispositivo, ou, o que é mais comum, na nuvem, para não ocupar memória no aparelho.

Logo, o backup do WhatsApp segue por esse mesmo conceito. Conversas, imagens, vídeos, documentos e outros conteúdos enviados ficam armazenados na nuvem. Por exemplo, Google Drive (Android) e iCloud (iPhone).

Além disso, mesmo que você troque de celular, tem como recuperar suas conversas, incluindo as que foram deletadas, desde que elas tenham sido apagadas em menos de 24 horas.