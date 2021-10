Mega força-tarefa interdita clínica de reabilitação em Anápolis e prende homem por cárcere privado

Atualizado às 12h50 com mais informações

Uma força-tarefa realizada na terça-feira (26) resultou na interdição de mais uma clínica de reabilitação de Anápolis. Desta vez, o caso ocorreu no Jardim Promissão, no extremo Norte da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, foi possível constatar que os vários internos que lá viviam eram mantidos no espaço involuntariamente, sendo que alguns teriam até sido levados à força por monitores da unidade.

Como a clínica também apresentava uma série de irregularidades sanitárias, que não foram detalhadas pela corporação, a Vigilância Sanitária decidiu que as portas do local precisariam ser fechadas imediatamente.

Dentre os internos, inclusive, havia um homem com mandado de prisão em aberto. Ele foi encaminhado ao presídio enquanto os outros foram acolhidos pela assistência social do município e encaminhados novamente às famílias.

Já o coordenador responsável pela clínica de reabilitação foi preso em flagrante pelo crime de cárcere privado.

A ação contou com a atuação da 5ª Delegacia Distrital de Anápolis, com apoio de policiais civis da 4ª Delegacia Distrital, 3ª DRP, Ministério Público, 28º BPM, Vigilância Sanitária, Assistência Social do Município e Conselho Regional de Psicologia.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o disque-denúncia está disponível para a população através do WhatsApp (62) 98405-0875 caso alguma outra irregularidade seja constatada. Todos os relatos serão mantidos em sigilo.

Em tempo

Durante a ação, as equipes também estiveram na Clínica Virtude, no Bairro Sítio de Recreio Americanos do Brasil. Lá, estavam sendo cumpridos todos os requisitos exigidos para funcionamento.

A inspeção da Vigilância Sanitária também constatou que as instalações eram adequadas e os internos recebiam um bom tratamento.