Outubro Rosa termina, mas Clínica Popular da Saúde cuida das mulheres o ano inteiro

O mês de outubro já está terminando e, com ele, se encerra também a campanha do Outubro Rosa, que conscientiza mulheres sobre a importância de prevenir e tratar o câncer de mama.

Mesmo assim, os cuidados devem continuar sendo tomados durante todo o ano, afinal, sempre é tempo de fazer acompanhamento médico para cuidar da própria saúde.

E é neste sentido que a Clínica Popular da Saúde oferta, durante todos os 12 meses de cada ano, de segunda a sábado, atendimentos na área de ginecologia.

Na unidade, as pacientes conseguem fazer uma série de exames, principalmente os mais específicos, como ultrassom de mama (R$ 100 à vista ou R$ 120 no cartão) e mamografia (R$ 120 à vista ou R$ 140 no cartão).

Esses são os responsáveis, principalmente, para detecção precoce do câncer de mama, que tem até 95% chances de cura quando é percebido em estágio inicial.

Há ainda consultas em Mastologia. Esse é o profissional responsável por diagnosticar e tratar as patologias que atingem as mamas e que precisam ser acompanhadas por um médico de confiança.

Outros tipos de exames de ultrassonografias, além de milhares de exames laboratoriais, também são ofertados à população por preços acessíveis e opções de parcelamento em até 10 vezes nos cartões. Consulte as condições.

Para agendar consultas ou exames é necessário fazer agendamento prévio pelos telefones (62) 3324-8593 e (62) 9 9551-1193.