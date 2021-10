Receita de Biscoitinho de Queijo para fazer em casa, muito fácil de preparar

Se prepare, pois este é um convite para levar o gostinho da casa da sua avó para a sua! Hoje, você vai aprender a fazer uma deliciosa receita de biscoitinho de queijo, perfeita para café da manhã ou aquele lanche no final do dia. Inclusive, a criançada adora! Então vamos lá, confira a receita de biscoitinho de queijo:

Receita de biscoitinho de queijo:

Você vai precisar:

3 xícaras de queijo minas meia cura ralado

1 colher de sobremesa de fermento em pó (pó royal)

3 xícaras de polvilho doce

Sal, se necessário

3 colheres de margarina

3 ovos

Modo de preparo:

Primeiro, junte, amasse e sove com as mãos todos os ingredientes até a mistura ficar homogênea. Assim, a massa deve ficar bem macia e desgrudar das mãos. Além disso, prove um pouquinho da massa, pois como o queijo já é salgadinho, ajuste o sal, se julgar necessário.

Agora, coloque o forno para aquecer. Enquanto isso, modele os biscoitinhos como quiser, de preferência, usando a medida de meia colher de massa para cada unidade de biscoito. Assim, ele fica menorzinho, mais bonitinho e apresentável, além de assar mais rápido.

Por fim, leve ao forno, em temperatura alta. Ademais, asse até dourar levemente a superfície, geralmente 30 minutos. Inclusive, não pode deixar escurecer demais, senão fica duro.

Dica: sirva seu biscoitinho com aquele cafezinho, passado na hora, ou com um chá quentinho.