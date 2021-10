Um acidente gravíssimo envolvendo três caminhões paralisou parcialmente a BR-153, próximo ao trevo de Mara Rosa, localizado na região Norte do estado.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas ficaram feridas e uma completamente ilesa.

A colisão ocorreu na manhã desta quinta-feira (28), quando dois caminhões colidiram frontalmente e, por conta da frenagem, um terceiro veículo acabou chocando lateralmente.

Imagens mostram que um dos caminhões ficou com a cabine totalmente destruída e um homem ainda se encontrava dentro do veículo. Segundo a filmagem, ele estava com uma fratura exposta.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou os feridos para o hospital local.

Veja o vídeo: