Araguarina reajusta valor da passagem de ônibus entre Anápolis e Goiânia

O passageiro que precisou pegar o ônibus da Araguarina para realizar o trecho Anápolis – Goiânia tomou um susto nesta quinta-feira (28).

Isso porque, sem aviso prévio, a empresa aumentou o valor da passagem e pegou de surpresa o viajante que faz o trajeto diariamente.

Antes, o bilhete custava R$ 9,40. Com o aumento, o valor da tarifa passou para R$ 10,40.

Além do trecho Anápolis – Goiânia, houve reajuste no valor das passagens das viagens para as cidades de Goianápolis, Abadiânia e Terezópolis.

O preço da viagem para Abadiânia agora está R$ 7,30, para Goianápolis está R$ 5,30 e o trecho para Terezópolis custa R$ 4,80.

O Portal 6 tentou contato com a empresa, porém não foi atendido em nenhum dos meios disponibilizados pela viação.