Conheça o carro exclusivo criado pela CAOA por um motivo muito especial

Homens e mulheres que chegaram para trabalhar na CAOA, nesta quinta-feira (28), encontraram um recado bem chamativo para que se conscientizem sobre a importância da prevenção e tratamento contra o câncer de mama e próstata.

É que, na empresa, há um imponente Tiggo 8, um dos mais vendidos da marca, nas cores rosa e azul, com recados que lembram os colaboradores de realizarem exames que diagnosticam as doenças, que têm chance altíssima de cura quando descobertas precocemente.

E até a sexta-feira (29), serão realizadas atividades internas que concederão brindes e promoverão aos profissionais mais informações sobre tratamentos.

“A gente concentrou os dois eventos, de Outubro Rosa e Novembro Azul, com objetivo de conscientizar sobre a importância da prevenção, do autoexame e do acompanhamento com os especialistas. A ideia do carro surgiu porque é um sucesso de vendas e queríamos linkar o que a CAOA produz com esses dois meses”, explicou Adilson Rego da Silva Junior, médico coordenador da área de Medicina do Trabalho da CAOA, ao Portal 6.

De acordo com o profissional, como os colaboradores são de faixa etária mais jovem, o objetivo principal é alcançar também as famílias, para que todos os entes queridos tenham acesso às informações importantes sobre os temas.

“Estamos com um stand up itinerante que passa nas áreas de trabalho, passando informações técnicas de uma forma mais lúdica. Tivemos teatros na área externa dos refeitórios e tendas com perguntas a respeito dos temas, onde são distribuídos brindes para os participantes”, detalhou Adilson.

Todo mundo engajado

E para realizar ações ainda mais humanizadas, os próprios colaboradores fizeram questão de se envolver com as campanhas e ficaram orgulhosos ao verem pronto o Tiggo 8 todo personalizado.

“Esse movimento é bom porque faz com que tenhamos um olhar mais crítico para a doença. E a plotagem foi um grande diferencial. Também temos as dinâmicas e os brindes. A gente vai além da empresa e leva para casa e para os familiares todo esse conhecimento e cuidado”, disse Silvia Tavares, líder de produção na empresa.

“Como diz o pensador: três coisas não voltam atrás, que é a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Então a gente vê aqui a oportunidade de cada um estar se conscientizando em relação ao câncer de próstata e de mama”, acrescentou Jonathan Saint Clair, que atua na liderança do prédio de testes da CAOA.