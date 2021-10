Emissoras da Fundação Frei João Batista Vogel consolidam liderança de audiência em rádio em Anápolis

A Fundação Frei João Batista Vogel completou 45 anos em 2021 e vê suas emissoras de rádio liderarem a audiência em Anápolis.

A Fundação Frei João Batista Vogel, responsável pelas rádios São Francisco 97,7 FM e 96 FM, completou 45 anos em março e vê suas emissoras se consolidarem com o primeiro lugar de audiência em seus respectivos segmentos, impactando mais de 150 mil pessoas diariamente.

A rádio São Francisco é disparada primeiro lugar entre todas as emissoras e chega a alcançar até 4 vezes mais o número de ouvintes no período matutino em relação à segunda colocada, de acordo com pesquisa (Fonte: Instituto Voga – Agosto 2021).

Por sua vez, a 96 FM, lidera no segmento Pop/Rock, e tem em seus programas jornalísticos, Foco e o Observatório, o gosto do anapolino.

“Ambas emissoras possuem uma linguagem moderna, jornalismo imparcial e atuante, além de muita interação com seus ouvintes, comunicando assim com todos os públicos de Anápolis e dos outros 80 munícios dentro de sua área de abrangência”, explica Victor Almeida França, diretor executivo da Fundação Frei João Batista Vogel.

De acordo com o profissional, tanto resultado positivo vem das décadas de trabalho que sempre priorizaram a qualidade, a inovação e as últimas tendências do rádio e mercado publicitário.

“O rádio é muito interativo. Conseguimos identificar os gostos e tendências com feedbacks diários dos nossos ouvintes e anunciantes. Estamos sempre investindo em uma programação de qualidade, musicalmente atualizada, e um jornalismo isento, ético e voltado para o interesse da população de Anápolis”, detalha Victor.

Empresários também comemoram ótimos resultados e veem um aumento de faturamento ligado diretamente às campanhas de suas empresas divulgadas pelas rádios São Francisco e 96 FM.

“Nossa equipe comercial é treinada para compreender a necessidade de cada perfil de anunciante. Conseguimos fazer um direcionamento de horário, classe, idade e perfil de consumo, gerando assim mais resultados das campanhas publicitárias dentro das emissoras”, acrescenta Alex Arruda, gerente comercial da Fundação Frei João Batista Vogel.

Para ouvir a São Francisco ou a 96 FM, basta sintonizar nas frequências 97,7 FM e 96,3 FM.

Interessados também podem acompanhar bastidores das programações no Instagram @saofrancisco97fm e @radio96fmanapolis.