Marcelo Cabo não é mais treinador do Goiás

O Goiás anunciou que Marcelo Cabo não está mais no comando técnico da equipe esmeraldina. Segundo comunicado oficial do clube no Instagram, também deixam o clube o auxiliar, Gabriel Cabo e o preparador físico, Tiago Melsert.

A demissão pegou parte da torcida do Goiás de surpresa, já que o trabalho do treinador era bem avaliado pela maioria dos torcedores.

Cabo deixa o time goiano no G-4 do Campeonato Brasileiro da Série B e com boas chances de conquistar o acesso a elite do futebol nacional no ano que vem.

Ao todo, foram 19 partidas sob o comando do treinador com retrospecto de oito vitórias, seis empates e cinco derrotas.

O Goiás ainda não informou se seguirá com a comissão técnica fixa do clube, ou se vai atrás de outro treinador para comandar o time nesta reta final.