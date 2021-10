Saneago diz que está sem energia elétrica e 80% dos bairros de Anápolis podem ficar desabastecidos

Como adiantado previamente pelo Portal 6, o curto-circuito na Subestação da Enel já está causando problemas com o fornecimento de água em Anápolis.

Em comunicado divulgado nas redes sociais, a Saneago informou que está sem energia elétrica desde às 09h45 e, caso o apagão se prolongue, os bairros atendidos pelo Sistema Piancó deverão ficar desabastecidos.

Por não listar quais os bairros possivelmente afetados, a situação se torna ainda mais preocupante, já que esse é o sistema que abastece cerca de 80% da cidade.

Ainda no anúncio, a companhia pediu que a população use as reservas das caixas d’água sem desperdícios e apenas para o essencial, especialmente durante o final de semana, para agilizar a “recuperação do abastecimento”.

Mais cedo, a Agência Reguladora do Município (ARM) já havia identificado o problema e está monitorando a situação.