Caiado anuncia novas medidas contra a escalada no preço dos combustíveis em Goiás

Após sucessivos aumentos do preço do litro dos combustíveis nos últimos meses e com tendência de não parar por aí, o governador Ronaldo Caiado (DEM) tomou uma medida nesta sexta-feira (29) afim de amenizar a escalada dos valores destes produtos, além do gás de cozinha.

Por meio das redes sociais, o governador informou que vai fazer uma espécie de congelamento na incidência do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços (ICMS).

Na prática, o imposto que mais afeta o valor dos combustíveis, terá um limite fixo de aplicação a partir de hoje: gasolina comum R$ 6,5553, do óleo diesel R$ 4, 9876 e etanol hidratado R$ 4,7720.

O gás de cozinha também entra na lista, sendo contabilizado por quilo, a R$ 8,040 quilo.

“Com a escalada dos preços dos combustíveis, o Governo de Goiás, na atual gestão, decidiu que a alíquota não será cobrada sobre os consecutivos aumentos que a Petrobrás tem feito. Congelamos qualquer cobrança sobre esses aumentos a partir de agora” – diz em uma de suas postagens no Twitter.

A medida, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), entra em vigor no próximo dia 1º e é válida por três meses.

No final, Caiado faz um alerta: “é importante que os postos de combustíveis e revendedores façam sua parte, porque tudo que estiver acima desse preço deverá ser prestado contas à população. E não vamos admitir abusos. O cidadão não aguenta mais todos os dias ter de arcar com esses aumentos”.