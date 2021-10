Influencer goiana quase fica cega ao fazer alongamento não convencional e vídeo viraliza

A influenciadora goiana Giovanna Loren, conhecida por produzir conteúdo para a rede do TikTok, contou uma história assustadora para seus seguidores.

A jovem fez um procedimento estético para alongar os cílios e a profissional que a atendeu colocou cola ao invés de colírio no seu olho esquerdo.

No vídeo em que a influenciadora conta o relato, ela mostra a semelhança do tubo de cola e de colírio, que estavam um do lado do outro na bancada da esteticista.

Em seguida, Giovanna teve de ir a uma médica em outra cidade, a mais de 100 quilômetros de distância, para retirar a cola de sua pálpebra.

Contudo, a noite foi sofrida para a jovem, que não conseguiu dormir direito e acordou de madrugada com a pálpebra colada.

Assim, preferiu buscar assistência de uma nova profissional, que disse ainda ter muita cola no olho da menina e que se ela continuasse piscando, poderia perder a visão.

A solução encontrada foi cortar os cílios da raiz da pálpebra e Giovanna afirma que “nesse momento eu gritava de dor e a médica chorou junto comigo”.

Após todo esse pesadelo, o vídeo termina com a jovem relatando que perdeu 13% da visão do olho esquerdo e ainda ficou sem cílios na pálpebra.

Assista ao vídeo: