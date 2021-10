Quem é o jovem anapolino que se tornou um dos maiores empreendedores de Goiás

Muitos se dariam por satisfeitos caso pudessem apresentar um currículo que tivesse um primeiro emprego ainda na adolescência, uma boa carreira como apresentador de TV e até mesmo a oportunidade de gerenciar grandes eventos, tudo isso ainda antes dos 30 anos.

Contudo, esse não é o caso de Fábio Bastos, um jovem anapolino de 28 anos que trocou tudo isso, e muito mais, pelo desejo de montar o próprio negócio.

Ao Portal 6, ele detalhou todos os passos da carreira. Desde o primeiro trabalho em uma gráfica, a passagem pela televisão e até mesmo uma investida, que durou quatro anos, como empresário de dupla sertaneja.

Entretanto, mesmo em atuação nestas diversas áreas, ele sentia o chamado do empreendedorismo.

“Quando comecei a apresentar o meu primeiro programa de TV, já acreditava que era uma forma de empreender. Gerir os custos de produção e captar patrocinadores funcionava como a dinâmica de uma pequena empresa”, contou.

O primeiro empreendimento próprio, por outro lado, veio só futuramente.

“Um dos meus primeiros negócios foi uma agência de publicidade, que abri em 2013 e mantive as operações até julho deste ano. Em 2015, abri uma cozinha industrial, que vendi um ano depois. Estas primeiras experiências me possibilitaram aprender um pouco mais sobre os desafios de se ter uma empresa”, explicou também o jovem.

E, a partir daí, pode-se dizer que “a porteira abriu”. Fábio continuou investindo em ideias, dos mais diferentes nichos, e a administração logo foi ganhando as ruas de Anápolis.

Atualmente, ele faz parte da Clínica Popular da Saúde (que tem duas unidades em Anápolis e uma terceira já programada para ser inaugurada), do Laboratório Granlab (com duas unidades de coleta no município), da Megabox (que trabalha com logística em escala nacional), das empresas Belo Liso e Terramob, que atuam com método compactador de fios e incorporação de casas com perfil popular, respectivamente, além da marca de cosméticos Me Amo Mais e da Rede Drogabem (nova franquia de drogarias prevista para ser lançada em janeiro de 2022).

Para o jovem, o segredo de tanto sucesso está na persistência e na convicção no projeto.

“Isso precede até mesmo a inteligência e o talento. Procure sempre entender daquilo que pretende fazer, cerque-se de pessoas boas e capacitadas e não desista”, aconselhou.

Ele também afirmou que já prepara novos planos e lançamentos para continuar movimentando a cada vez maior safra de empreendimentos.

“Enquanto eu respirar, irei empreender. Eu acredito na força do trabalho, educação e na dignidade do emprego para mudar nosso país. Então, não posso parar, quero criar novos negócios, ampliar minhas atividades e poder ser instrumento na vida das pessoas”, concluiu o anapolino.