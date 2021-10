Motociclista tem morte instantânea ao colidir com carro no Goiânia Viva

Ao fazer uma manobra de conversão à esquerda para entrar numa via localizada na Avenida Gabriel Henrique de Araújo, no Setor Goiânia Viva, em Goiânia, o condutor de um Renaut Sandero acabou se envolvendo em um acidente com um motociclista.

O acidente ocorreu na noite desse sábado (30).

A vítima, de 46 anos, estava numa moto Honda Titan e morreu na hora.

Imagens de câmeras de segurança mostram que ambos trafegavam na mesma pista, porém o carro em sentido contrário de direção.

Por volta das 22h, o condutor realizou uma manobra para na Alameda Goiânia Viva, quando a moto chocou lateralmente no veículo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito do homem no local. O condutor do automóvel passou pelo teste do etilômetro, dando negativo.

A Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) vai instaurar inquérito policial para analisar o caso.