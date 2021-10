Pela primeira vez em 25 anos, planta-pênis cresce e atinge tamanho gigante: “raríssimo”

Migrada da Indonésia para Holanda, a rara “planta pênis” cresceu além do esperado e causou susto e entusiasmo não somente na comunidade holandesa, como em internautas do Tik Tok no mundo todo.

É que, como os climas dos lugares são bastante diferente, há 24 anos os jardins botânicos tentavam fazer a espécie prosperar.

De acordo com Rogier van Vugt told Dutch, proprietário da estufa onde se encontra a planta, o nome científico dela é Amorphophallus decus-silvae.

O especialista conta que ela cresceu bastante e atingiu 1,98 m de tronco e “floração” de 48,7 cm.

O dono do jardim botânico também explicou mais detalhes sobre a planta pênis que viralizou nas redes.

“Durante a floração feminina da planta, o espádice — parte branca e com formato fálico da floração — esquenta e emite odor pungente associado à carne podre. Moscas e outros insetos polinizadores gostam deste odor e vão em bando até a planta. Eles então pegam o pólen e transportam para outras Amorphophallus decus-silvae”.

Rogier van Vugt told Dutch ainda revelou um fato curioso sobre a espécie.

“Usando um pouco a imaginação você realmente pode ver um [pênis]. O termo amorphophallus, na verdade, quer dizer ‘pênis sem forma’”, finalizou.