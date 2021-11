ID Jovem: aprenda se cadastrar para começar a viajar de graça

Para quem não sabe a Identidade Jovem, ou simplesmente ID Jovem, é um documento que possibilita acesso aos benefícios de meia-entrada a pessoas cadastradas. Por exemplo, em eventos artístico-culturais, esportivos e também a vagas gratuitas ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual. Hoje, o Portal 6, vai te ajudar a entender sobre o benefício e como se cadastrar.

Bom lembrar que ID Jovem é destinada a todas as pessoas com idade entre 15 e 29 anos – e não precisa ser estudante. Além disso, pertencentes à família com renda mensal de até dois salários mínimos e inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal, com informações atualizadas há pelo menos 24 meses.

Quem pode se cadastrar no ID Jovem:

– O primeiro requisito é ter idade entre 15 e 29 anos;

– O benefício vale também para não estudantes, ou seja, não precisa estar cursando ensino médio, técnico ou faculdade;

– É preciso ser inscrito no CadÚnico do Governo Federal;

– E manter ele atualizado há pelo menos 24 meses;

– Ter renda familiar mensal de até dois salários mínimos é outro requisito;

– Também é preciso ter em mãos o Número de Identificação Social (NIS).

Como se cadastrar para conseguir o benefício:

Basicamente, os jovens interessados em ingressar no programa devem procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para se cadastrar ou atualizar os seus dados. O órgão poderá solicitar comprovantes de renda, domicílio e documentos oficiais.

Ademais, para saber a relação de todos os documentos necessários, entre em contato com o CRAS de referência da sua localidade. O endereço mais próximo pode ser localizado no site Mapas Estratégicos para Políticas de Cidadania (MOPS) do Governo Federal.

Por fim, após a atualização da base de dados do programa, o jovem poderá emitir o documento da ID Jovem por meio do site ou do aplicativo.