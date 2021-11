Travestis são flagradas partindo para cima de homem em bar do Centro de Anápolis

Um vídeo que circula nas redes sociais registra uma discussão entre duas travestis e um homem em um bar localizado no Centro de Anápolis.

As imagens, do último domingo (31), mostram elas gritando em frente a porta do estabelecimento e sendo contidas por seguranças.

Instantes depois é possível ver um homem do lado de fora do local e uma delas indo para cima, enquanto a outra seguia sendo controlada.

No final os registros exibem um homem correndo na direção contrária em que as amigas estavam e uma delas indo atrás e sendo novamente controlada pelos trabalhadores do local.

O Portal 6 procurou o dono do estabelecimento. Em resposta, o proprietário informou que a briga ocorreu toda do lado de fora do estabelecimento e que os seguranças foram acionados para acalmar os ânimos acirrados.

De acordo com o empresário, a polícia foi acionada e todas as medidas legais estão sendo tomadas.

Confira o vídeo da confusão