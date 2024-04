Adolescente morre no HEANA, após ser esfaqueado várias vezes no pescoço

Equipe policial conseguiu localizar tanto a faca usada quanto os suspeitos da ação

Samuel Leão - 16 de abril de 2024

Adolescente esfaqueado morre no HEANA. (Foto: Reprodução/Divulgação)

Após ser atingido várias vezes por facadas no pescoço, o adolescente João Paulo Teles Reis, de 16 anos, veio a óbito no Hospital Estadual de Urgências Dr. Henrique Santillo (HEANA). Ele foi vítima das agressões no bairro Residencial Daiana I, em Anápolis.

Por volta das 22h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um ferido, caído ao chão, na rua Passaredo. Ao chegar no local, se depararam com a vítima esfaqueada.

Ele foi levado para a unidade de saúde, mas acabou não resistindo. Na sequência do resgate, a Polícia Militar (PM) foi acionada e compareceu ao local do crime.

A equipe identificou o suposto autor, localizado na própria residência. Ao ser confrontado pelos policiais, ele confessou a autoria do homicídio e relatou ter descartado a faca, acompanhado de um irmão e um amigo.

Ao verificar onde ele teria jogado o objeto fora, a guarnição encontrou a arma branca. Portanto, ele, juntamente com os outros dois suspeitos, foi detido e teve a faca, utilizada no crime, apreendida.

Conduzidos para a Central de Flagrantes, eles foram prestaram depoimento acerca do ocorrido. O caso foi registrado como homicídio consumado e agressão por arma branca, e agora será investigado pela Polícia Civil (PC).