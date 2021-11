Desde quando nos entendemos por gente, os filmes clichês de adolescente são um sucesso! Afinal, quem não gosta de um romance intenso ou disputa na escola? Além disso, é claro que as plataformas de streamings não iam deixar esses clássicos de fora. Por isso, veja agora 6 filmes de adolescentes na Netflix que todo adulto gosta. Vamos lá!

6 filmes de adolescentes na Netflix

Não Vai Dar

Primeiramente, começamos com “Não Vai Dar”. Basicamente, com o baile de formatura quase chegando, três jovens garotas fazem o pacto de perderem a virgindade na noite da festa. Porém, os pais das três descobrem o plano delas e saem para tentar impedir que elas façam sexo, antes que seja tarde demais.

Me Chame pelo seu Nome

A seguir, temos essa linda história de amor. No geral, narra a história das férias de Elio na casa da família na Itália, no verão de 1983. Porém, tudo muda quando seu pai recebe Oliver em sua casa para lhe ajudar com suas pesquisas.

Para Todos os Garotos que já Amei

Podemos afirmar que essa trilogia, baseada nos livros da escritora Jenny Han, é um clássico da Netflix. Em resumo, conta a história de Lara Jean Song Covey, uma adolescente que lida com seus sentimentos escrevendo cartas de amor e as deixando guardadas em seu quarto. Porém, um certo dia essas cartas são misteriosamente enviadas pelo correio para seus destinatários.

As Vantagens de ser Invisível

Não podíamos deixar esse filmes de fora da nossa lista! Sem demoras, o filme conta a história de Charlie, de 15 anos, que sofre de depressão. Assim, além de lidar com a perda recente de um amigo que cometeu suicídio, têm dificuldades para socializar em sua nova escola. Porém, Sam e Patrick passam a andar com ele, ajudando Charlie a redescobrir a amizade e ter novas experiências como o primeiro amor.

Rua do Medo: 1994

Para quem curte filme de terror essa é para você! Basicamente, em 1994, assassinatos começam a acontecer na pequena cidade de Shadyside e um grupo de amigos começam a ser perseguidos por assassinos mascarados. Porém, assim que o grupo começa a investigar as mortes, descobrem que aquelas não foram as primeiras vítimas naquela pequena cidade. Agora eles precisam descobrir quem está por trás de tudo isso, antes que seja tarde demais.

Doce Argumento

Por fim, temos dois alunos brilhantes do ensino médio, que vivem em pé de guerra na escola! Bom, eles precisam juntar forças e deixar as diferenças de lado para competir no campeonato estadual de debate, para entrarem na faculdade de seus sonhos. Porém, acabam descobrindo que têm mais coisas em comum do que imaginavam.