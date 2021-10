6 lançamentos da Netflix em novembro imperdíveis

Outubro está acabando e aquele clima de gostosuras ou travessuras abrem espaço para o bom velhinho, luzes e decoração em verde e vermelho. Bom, é claro que em novembro a Netflix começa a adicionar produções mais natalinas no catálogo. Foi pensando nisso, que hoje vamos te apresentar 6 lançamentos da Netflix imperdíveis em novembro. Por isso, já se programe e prepare para as novidades!

6 lançamentos da Netflix imperdíveis em novembro:

Big Mouth: Temporada 5

Logo no início do mês, dia 05/11, a quinta e esperadíssima temporada de Big Mouth chega! Assim, teremos Lola e Jay terminando o namoro e agora a menina está determinada a se vingar. Além disso, DeVon e Devin também estão separados, o que dá margem para que Missy se aproxime de DeVon e aprofunde ainda mais sua amizade com ele. Basicamente, a série agora mergulhará no amor.

Narcos: México: Temporada 3

Ao lado de Big Mouth, no dia 05/11 lança também os novos episódios de Narcos: México. Em resumo, eles serão ambientados em 1990, logo quando a globalização do tráfico de drogas começa a tomar mais fervor.

7 Prisioneiros

Enquanto isso, no dia 11, chega 7 Prisioneiros, estrelado por Christian Malheiros e Rodrigo Santoro. Assim, teremos o jovem Mateus, que aos 18 anos aceita um emprego em São Paulo para dar uma vida melhor à família no interior.Porém, ele não sabe o que o espera: trabalho análogo à escravidão em um ferro-velho.

Alerta Vermelho

No dia 12, unindo Ryan Reynolds, Gal Gadot e Dwayne Johnson na mesma tela, temos Alerta Vermelho. No geral, o filme começa quando a Interpol emite um alerta vermelho para a busca e apreensão dos criminosos mais procurados do mundo. Assim, o melhor investigador do FBI, John Hartley (Dwayne Johnson), entra para o caso.

A Princesa e a Plebeia: As Vilãs também Amam

Fechando a franquia A Princesa e a Plebeia, no dia 12 de novembro, teremos Vanessa Hudgens em dose tripla no filme As Vilãs Também Amam. Desta vez, quando uma relíquia inestimável é roubada, a Rainha Margaret e a Princesa Stacy pedem a ajuda da audaciosa Fiona. Assim, em clima de natal, Fiona se une a um homem misterioso de seu passado para recuperar o objeto, reavivando a chama de um romance.

Cowboy Bebop

Por fim, no dia 19/11 temos a adaptação do anime homônimo. Com isso, Cowboy Bebop é um faroeste futurista cheio de ação sobre três caçadores de recompensas peculiares e mortais, conhecidos como “cowboys”.