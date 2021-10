Se você é do time dos filmes com muita adrenalina, emoção, perseguições e suspense, você está no lugar certo! Hoje, selecionamos para você 6 filmes de ação na Netflix, para você maratonar e ficar roendo as unhas de nervosismos. Vem com a gente!

6 filmes de ação na Netflix para você maratonar:

1. Sniper: Legacy

Primeiramente, começamos nossa lista com esse filme que traz Brandon Beckett, decidido a caçar um assassino profissional cujos principais alvos são líderes militares: uma das vítimas do criminoso pode ter sido o pai de Brandon, Thomas Beckett. No entanto, Brandon logo descobrirá que sua tarefa de eliminar o assassino é muito mais do que apenas uma missão de vingança pessoal.

2. Abaixo de Zero

A seguir, temos esse filme espanhol que está entre os mais assistidos da Netflix no Brasil. No geral, a história traz um ônibus que transportava prisioneiros que foram atacados brutalmente sem nenhuma razão. Assim, um dos sobreviventes é o policial Martin que estava dirigindo e agora precisa ficar trancado no ônibus até o resgate chegar.

3. Em Ritmo de Fuga

Enquanto isso, “Em Ritmo de Fuga” temos Baby, um piloto de fuga há dez anos, que possui uma mania estranha. Mas que quer deixar o ramo, principalmente depois de ficar apaixonado pela garçonete Débora. Porém, ele tem um último trabalho a realizar.

4. Esquadrão 6

“Esquadrão 6” conta a história do bilionário Gray. No geral, ele lidera um grupo com mais cinco pessoas que forjam suas próprias mortes e passam a ter novos “nomes”. Assim, o objetivo deles é derrotar os criminosos da vida real arriscando em grandes missões. Pode preparar a pipoca, porque esse filme é ação e adrenalina garantida!

5. Rota de Fuga

Nesse entretempo, aqui temos Ray Breslin, uma autoridade no quesito segurança. Porém, após fazer diversas análises de prisões de segurança máxima, desenvolveu seu próprio modelo à prova de fuga. Todavia, o que ele não espera é ser preso um dia e enviado justamente para a própria prisão.

6. Resgate

Por fim, encerrando nossa lista, trouxemos Tyler um agente especial que recebe a missão mais difícil da sua vida: salvar um menino indiano que está como refém. Assim, Tyler precisará lidar com seu emocional e não deixar nada atrapalhar sua missão.