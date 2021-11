Anápolis terá mega show para ajudar produtora cultural que enfrenta câncer pela terceira vez

Diversas bandas vão se reunir em Anápolis por uma boa causa nesta quinta-feira (04) para ajudar Jesika Thalita, de 33 anos.

Produtora cultural com vasta experiência no setor público e circense, a profissional enfrenta um câncer no útero pela terceira vez, sendo que este já está em estágio avançado.

Ela recebe tratamento do Sistema Único de Saúde (SUS), mas possui diversos gastos com despesas para combater as dores e ter uma qualidade de vida melhor.

Sensibilizados com a situação de Jesika, o grupo musical Cabra de Bigode se juntou com os parceiros Som da Sala Dois, UK Sessions e Banda Liede para promover um show beneficente.

Toda a renda conseguida com as apresentações serão revertidas para o tratamento da produtora.

O show terá início às 19h, no Espaço Premium, na Avenida Brasil Sul. As apresentações também serão transmitidas pelo Youtube.

Os ingressos estão sendo vendidos por R$ 15 reais e podem ser adquiridos clicando aqui