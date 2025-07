Moradores de Goiânia tem casas demolidas pela Prefeitura e deboche de fiscal gera revolta entre jornalistas

Situação que, por si só, já indignou moradores, se agravou ainda mais devido à atitude do servidor

Thiago Alonso - 03 de julho de 2025

Jornalista foi destratado por servidor. (Foto: Reprodução/TV Sucesso)

Prestes a ter as casas demolidas, moradores do Setor Estrela Dalva, na região Noroeste de Goiânia, ainda precisaram lidar com o deboche de um fiscal da Prefeitura, que agiu com desrespeito à situação.

A cena foi registrada nesta quarta-feira (02), durante uma transmissão ao vivo da TV Sucesso, afiliada Band na capital, onde o servidor aparece fazendo pouco caso dos questionamentos do jornalista Leonardo Miguel, que acompanhava o caso.

Durante a entrevista, o fiscal, que cumpria a determinação, destratou o repórter, o ‘ignorando’ ao ser perguntado sobre as informações das demolições que estavam revoltando os moradores, mesmo com o microfone bem à frente dele.

“Vou falar o quê? Falta alguma coisa para você ver aí?”, respondeu o servidor, ríspido. Sem um retorno concreto, o jornalista volta a questionar, perguntando quais seriam os próximos passos da ação da Prefeitura.

No entanto, ele recebe respostas ainda mais mal-educadas, ao dizer que “não tem nada para falar” para o repórter, que mais uma vez rebate, dizendo que a resposta seria para os moradores e o público que acompanham a programação e não para a pessoa dele.

Ao ser perguntando se existia algum representante ou secretário que poderia responder às perguntas, o fiscal, em tom de deboche, diz para ele ir “para a Prefeitura, lá na BR-153”.

A situação continua, com o servidor falando que foi até o local somente “passear”, chegando a perguntar para Leonardo Miguel se “ele está surdo”, que sai indignado.

“É assim que eles tratam mesmo os moradores, o pessoal já estava relatando. A gente já percebeu isso ao vivo aqui, a forma que eles chegam para fazer o trabalho deles”, finalizou o jornalista, saindo do local.

Revolta entre jornalistas

O vídeo, que mostra o destrato do fiscal com o jornalista da TV Sucesso, foi publicado pelo perfil Virei Jornalista (@vireijornalista) no Instagram, gerando revolta entre jornalistas.

A publicação, que rapidamente somou 48,8 mil visualizações na rede social, se encheu de comentários de trabalhadores da área, que se indignaram.

“Ninguém é obrigado a dar entrevistas, mas decisões públicas exigem transparência e é papel da imprensa ser ponte de comunicação dos fatos em questão, afinal é uma decisão que interfere na vida da sociedade”, comentou um jornalista, indignado.

“Se trata o repórter ao vivo assim, imagina a população. Absurdo”, complementou outro.

“Grande trabalho do repórter lidando com um despreparado. Bastava dizer que não queria ou poderia falar, sem grosseria”, elogiou um internauta.

“Isso é um absurdo tão grande que não dá para aceitar como normal”, comentou mais um.

Demolições

A operação de demolições realizada nesta quarta-feira (02), foi coordenada pela Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic), como forma de cumprir uma decisão judicial.

De acordo com a pasta, as determinações tinham como objetivo conter o avanço de moradias irregulares na região, assim como impedir novas invasões, para prevenir a consolidação de ocupações.

Apesar disso, a situação gerou desgastes com moradores do bairro, que, conforme é possível ver na matéria da TV Sucesso, se revoltaram com as demolições e ainda precisaram lidar com desrespeito.

O que diz a Prefeitura?

O Portal 6 tentou entrar em contato com a Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Eficiência (Sefic), por mensagem e e-mail, a fim de entender mais sobre as demolições e a indignação dos moradores, assim como a atitude do fiscal junto ao jornalista Leonardo Miguel. Apesar disso, até o fechamento desta matéria não obtivemos retorno. O espaço segue em aberto.

