PRF desvenda grande segredo criminoso de caminhão boiadeiro e dá prejuízo de R$ 45 milhões para bandidos

Atuando em conjunto, a Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF-GO) e do Mato Grosso (PRF-MT), apreenderam 300 kg de cocaína no Norte de Goiás. A operação foi realizada na segunda-feira (1º).

A droga foi localizada no fundo falso de um caminhão boiadeiro que havia sido preparado especialmente para realizar o transporte.

Por conta da grande quantidade de entorpecente, a PRF precisou do apoio do Corpo de Bombeiros de Uruaçu para retirar a carga do veículo.

O motorista que levava o carregamento, de 45 anos, e a esposa dele, de 39, foram presos e encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil de Uruaçu.

A dupla iria receber R$ 20 mil para levar a droga de Mato Grosso até a região Norte de Goiás.

A apreensão gerou um prejuízo estimado para o crime organizado de até R$ 45 milhões.