Uma das mais belas cachoeiras de Goiás está escondida em município que poucas pessoas conhecem

É impossível não ser apaixonado por cachoeiras. E, localizada no pequeno município de Cavalcante, em meio à Chapada dos Veadeiros, está a Cachoeira Santa Bárbara, que é uma das mais belas de Goiás.

Com apenas 30 metros, ela não é nem de longe uma das mais altas do estado. Porém, a beleza exuberante do poço em volta da queda d’água é de deixar qualquer um de boca aberta.

Como chegar?

O caminho até lá é um pouco árduo. O acesso é feito pela GO-241 até o povoado Kalunga Engenho II, a 27 quilômetros do centro de Cavalcante.

No local, o turista terá que obrigatoriamente contratar um guia. A despesa pelos serviços do profissional custa por volta de R$ 100.

Ao sair da vila, o visitante enfrentará um trecho de quatro quilômetros de estrada de terra para enfim chegar à trilha de acesso. Entretanto, a precariedade da estrada pode exigir mais do que o normal dos veículos.

Também existe a opção de pagar por um transfer para chegar ao lugar. Independente da forma de acesso, o viajante terá que percorrer a pé um trecho de 1.500 metros do estacionamento até a cachoeira.

Chegou? Aproveite!

Ao final da caminhada todo o esforço é recompensado quando se vê cachoeiras. A visão paradisíaca com a água extremamente azul dá um ar de caribenho ao local.

Aproveite para, além de renovar as energias, tirar diversas fotos. A beleza da Cachoeira Santa Bárbara é deslumbrante e vai render excelentes cliques para postar nas redes sociais.

Dicas extras

É imprescindível que o turista leve dinheiro em espécie. Os guias e boa parte dos restaurantes não aceitam cartões. Por fim, tenha certeza que o veículo está com combustível para ir e voltar do povoado. Não há postos de gasolina no caminho.