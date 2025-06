Ciclista de 25 anos morreu ao ser atingido por viatura da PM em Goiânia

Portal 6 apurou que o veículo policial estava com sirene e giroflex ligados no momento da colisão

Thiago Alonso - 21 de junho de 2025

Ciclista foi atropelado pela viatura. (Foto: Reprodução)

Um ciclista, de 25 anos, morreu após ser atropelado por uma viatura da Polícia Militar (PM) enquanto pedalava na Avenida Vieira Santos, no Jardim Itaipú, região Sudoeste de Goiânia.

O acidente ocorreu no fim da noite desta sexta-feira (20), quando uma equipe da PM transitava pela via com o giroflex ligado, momento em que deram de cara com a vítima, que estava na contramão.

Devido à proximidade e rapidez do ocorrido, não foi possível evitar a colisão, e o veículo militar atingiu em cheio o ciclista, que foi arremessado ao chão.

Equipes de socorristas do Corpo de Bombeiros chegaram a se dirigir ao local, mas era tarde e a vítima já se encontrava sem sinais vitais, sendo possível apenas constatar o óbito.

Reforços do batalhão da PM também estiveram presentes, registrando a ocorrência e se responsabilizando pelo corpo do ciclista até a chegada do Instituto Médico Legal (IML).

Agora, o caso deve ser encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), que deve dar continuidade nos devidos tramites conseguintes acerca do acidente que resultou na morte do ciclista.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!