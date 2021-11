Beyoncé agora segue marido no Instagram e tira exclusividade de anapolina

A cantora Beyoncé completou um feito quase que inédito no perfil do Instagram, que conta com 216 milhões de seguidores, espalhados por todo o globo.

É que ela começou a seguir uma outra pessoa na rede social pela “primeira vez”.

O sortudo foi, nada mais nada menos, que o próprio marido, o rapper Jay-Z.

Ele criou um perfil na plataforma nesta terça-feira (02) e, até o momento desta publicação, já coleciona mais de 2 milhões de seguidores.

Olhando assim, parece ser uma bela homenagem. O problema é que nem mesmo o cônjuge, em um matrimônio que já ultrapassa os 13 anos de duração, teve a verdadeira honra de ser a primeira pessoa seguida pela artista.

Isso porque Thaísa Costa, uma anapolina, conseguiu este feito ainda em 2015.

Na ocasião, a cantora clicou por engano e fez com que a jovem de Anápolis tivesse um pique de fama quase que instantâneo.

Foram milhares de seguidores conquistados em um intervalo quase que mínimo.

A exclusividade, no entanto, durou pouco mais de 40 minutos – tempo que a artista demorou para perceber o engano e desfazer a interação.

Diversos portais especializados em notícias de famosos começaram a repercutir a estreia da aba de “seguindo” da celebridade.

Mas é claro que os internautas não deixariam barato. Diversos usuários se prontificaram para provar que a anapolina foi, de fato, a primeira detentora desse título.