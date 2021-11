Grave acidente em rodovia goiana mata mãe e filha e deixa oito pessoas feridas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na manhã desta quarta-feira (03) as imagens e os detalhes de um grave acidente que deixou duas pessoas mortas e oito feridas durante o feriado prolongado, em Goiás.

De acordo com a corporação, uma Toyota Hilux seguia no sentido Caiapônia/ Jataí, na BR-158, quando entrou na contramão para tentar ultrapassar e colidiu com um GM/Prisma.

Chovia no momento do acidente e, antes de bater contra a caminhonete, o veículo de passeio ainda atingiu um outro caminhão que trafegava pela via. As imagens que mostram como os carros ficaram destruídos são chocantes.

Dentro do Prisma estavam três adultos e uma criança, sendo que duas das passageiras, mãe e filha, de 44 e 21 anos, morreram. Os outros dois também se feriram e precisaram ser socorridos.

Já no interior da caminhonete haviam dois adultos, duas crianças e dois adolescentes. Todos precisaram receber atendimento médico e foram encaminhados por ambulâncias do SAMU, Corpo de Bombeiros e uma outra particular que passava pelo local e parou para auxiliar.

Por causa da gravidade da situação, o condutor do Prisma não conseguiu realizar o teste de bafômetro. O motorista da Hilux conseguiu e não estava alcoolizado.