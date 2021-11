Piora estado de saúde de funcionário atingido por explosão em panificadora

É grave o estado de saúde do funcionário atingido por uma explosão em uma panificadora de Aparecida de Goiânia.

Wesley Ribeiro Neto, de 22 anos, está entubado e respirando por aparelhos, segundo informações divulgadas pelo Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

Na última terça-feira (02), um vazamento de gás no estabelecimento, localizado no Setor Residencial Brasicon, teria gerado as chamas que atingiram o jovem.

Ele teve teve que ser encaminhado às pressas para uma unidade de saúde local e logo em seguida para o Hospital de Urgências.

O Corpo de Bombeiros controlou o fogo e isolou a área. No entanto, a padaria ficou bastante destruída pela explosão.