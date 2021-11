Em vídeo angustiante, criança fica horas com cobra mortal enrolada no pescoço

Um vídeo de uma garotinha indiana, de 06 anos, acabou viralizando na internet após cenas mostrarem ela enrolada por uma cobra-rei por mais de duas horas.

É que a menina estava deitada, dormindo no chão, quando foi picada e presa pela víbora mais venenosa do mundo.

Então, a decisão da criança foi permanecer estática no mesmo local até que um profissional chegasse para recolhesse o animal.

Com dores e agonia do animal ao redor do pescoço, ela continuou parada, conforme mostra as imagens. Veja:

Apesar de todo sofrimento, a garotinha foi salva e conseguiu sobreviver apesar da alta dosagem de veneno aplicado pelo animal.

Cobra-rei

As cobras reais são tradicionais da Ásia e, especialmente comuns na Índia.

São víboras altamente venenosas, podendo matar, com apenas um bote, um elefante ou 20 pessoas ao mesmo tempo.

Além do mais, as serpentes podem atingir até cinco metros.