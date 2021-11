Caminhão enguiça no viaduto do Recanto do Sol e congestionamento trava BR’s e avenidas de Anápolis

A perda do controle de um caminhão ocasionou o travamento quase que completo do trânsito no viaduto do Recanto do Sol, no final da tarde desta quinta-feira (04).

O grande veículo ficou enguiçado na região da rotatória no trevo, impedindo qualquer passagem.

Além de dar acesso às avenidas Universitária e Brasil, o local serve como entroncamento das rodovias federais BR-414 e BR-153.

Até o momento desta publicação, o incidente havia resultado em uma paralisação no movimento de todos os sentidos.

Fotos enviadas à redação do Portal 6, tanto do local em si quanto de ângulos mais distantes, mostram uma fila enorme se formando nas diferentes direções.

Na Brasil Norte, já existem carros parados antes mesmo do Ânima Centro Hospitalar.

Mais informações a qualquer momento.