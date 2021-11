Suporte a jovens advogados e função da CASAG foram destaques em debate com candidatos da OAB Anápolis

Na noite desta quinta-feira (04), as atenções em Anápolis se voltaram para o debate entre os candidatos da subseção da OAB em Anápolis.

Participaram do encontro os candidatos Samuel Santos (Chapa 05) e Jeovah Junior (Chapa 07). O candidato Regis Davidson, da Chapa 01, não quis participar e alegou, em nota, que estaria em um happy hour organizado pela campanha.

O debate teve ainda a participação dos jornalistas Pedro Hara, do Portal 6 e Rafael Tomazeti, da 96 FM.

Ambos os candidatos puderam defender as propostas apresentadas durante a campanha e confrontar o adversário com perguntas de tema livre. Também foram realizados questionamentos com temáticas escolhidas previamente e sorteadas durante o debate.

Uma questão comum entre os dois postulantes foi o apoio aos jovens advogados, sobretudo os recém-formados. Eles concordaram que é papel da OAB oferecer o suporte necessário para que o profissional dê de forma correta os primeiros passos na carreira.

Outro tema recorrente abordado por Jeová e Samuel foi o papel estratégico da Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás (Casag) para a classe.

Não houve ataques pessoais, mas ambos foram firmes em criticar ex e atuais aliados dos adversários.

Confira a íntegra do debate