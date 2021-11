Concurso público no interior de Goiás tem 539 vagas em 23 áreas de atuação

A Prefeitura de Iporá, localizada na região Central do estado, abriu 539 vagas para concurso público. Há oportunidades para profissionais com ensino fundamental, médio, técnico e superior.

No total são 23 áreas de atuação.

A remuneração inicial é de R$ 1.275,46, para quem é apenas alfabetizado. Aqueles que possuem curso superior, o salário pode chegar a R$ 14.206,03.

De acordo com o cronograma do edital, as inscrições devem ser realizadas entre os dias 20 de novembro até 10 de dezembro de 2021.

Para se inscrever basta acessar o site da Omni Concursos Públicos, clicando aqui.

Para as vagas de níveis alfabetizado e fundamental, a taxa de inscrição será de R$ 90,00. R$ 120,00 para níveis médio e técnico. Nos cargos de nível superior o valor será de R$ 190,00.

As provas objetivas devem ser realizadas no dia 19 de dezembro de 2021, em Iporá.