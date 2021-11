Vamos ser sinceros: o cinema brasileiro é repleto de riquezas! Por mais que nosso carro chefe de produções audiovisuais sejam as novelas, não dá para negar que fazemos bons filmes também. Foi pensando nisso, que decidimos trazer para você 6 filmes brasileiros na Netflix que valem a pena assistir. Confira!

6 Filmes brasileiros na Netflix:

1. Como Hackear Seu Chefe

Primeiramente, temos uma trama um tanto próxima ao contexto atual do Brasil, já que se passa 100% online. Assim, durante uma reunião, Victor e João são escolhidos para atualizar a apresentação da empresa. Porém, essa simples tarefa torna-se um pesadelo quando, depois de comemorar seu aniversário, Victor, envia o arquivo errado.

2. Uma Professora Muito Maluquinha

A seguir temos um filme escondidinho na Netflix. Basicamente, “Uma Professora Muito Maluquinha” é uma adaptação da obra de Ziraldo. Dessa forma, temos a Professora Catarina Roque que é a mais nova moradora de uma cidadezinha do interior de São Paulo. Além disso, contratada por uma escola local, ela não demora muito para conquistar seus alunos com seus métodos modernos e criativos.

3. Todas as Razões Para Esquecer

“Todas as Razões Para te Esquecer” acompanha a montanha-russa emocional de Antônio, um rapaz jovem que acaba de terminar um relacionamento. Mas paga a própria língua ao acreditar que não teria dificuldades em seguir com a vida e superar a ex-namorada. Seus sentimentos estão todos à flor da pele. Além disso, a dor da perda se acentua com remédios controlados, abuso do álcool e aplicativos de namoro.

4. Ontem Havia Coisas Estranhas no Céu

Em seguida, aqui nós acompanhamos uma família que vivencia uma crise quando o pai entra no desemprego. Agora, eles são obrigados a se mudar para uma casa velha, bem no interior de São Paulo, e assim economizar com o que podem. No entanto, um dia a mãe é abduzida, mas o comportamento que o restante da casa adota diante do fato é ainda mais estranho.

5. Cabras da Peste

Agora, temos uma comédia pra lá de divertida. No geral, após Celestina, uma cabra considerada patrimônio de uma cidadezinha do Ceará ser raptada, Bruceuilis viaja a São Paulo com o objetivo de resgatá-la. Logo, na capital paulista, ele encontra Trindade, um escrivão da polícia que decide sair do marasmo de seu trabalho e ajudá-lo na aventura, mesmo essa não sendo sua especialidade e exigindo a coragem que ele não tem.

6. Minha Mãe É Uma Peça

Por fim, temos esse clássico estrelado pelo grande Paulo Gustavo. Assim, lançado em 2013, o filme foi adaptado da peça homônima do protagonista. A franquia tornou-se a de maior público da história do cinema brasileiro, com mais de 26 milhões de ingressos vendidos ao todo. Além de protagonizar a obra, Paulo Gustavo também roteirizou todo o projeto.