Homem é assassinado dentro do próprio carro, em Anápolis

Anápolis começou o final de semana registrando mais um caso de morte violenta. Desta vez, o crime aconteceu no Residencial Terezinha Braga, nas proximidades da Avenida Goiás, no final da noite de sexta (05).

Os primeiros a chegarem no local foram os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que encontraram o homem, de 36 anos, com ferimentos de arma de fogo dentro de um carro.

Apesar dos esforços das equipes, nada poderia mais ser feito além da confirmação do óbito. Posteriormente, a vítima foi identificada como Flávio José Custódio.

Policiais militares também foram acionados para acompanhar o caso e fizeram todo o isolamento da área até a chegada do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH).

As perícias necessárias foram realizadas no local e o corpo foi recolhido logo em seguida pela Polícia Científica.

Até o momento, não há informações sobre as motivações ou autores do crime.