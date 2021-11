Já está na cadeia pública de Anápolis o homem que sequestrou o próprio filho e desafiou a polícia

Uma operação da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) de Anápolis, com apoio da Patrulha Maria da Penha, 28º BPM e 4º Distrito Policial, resultou na prisão de um homem de 43 anos, neste sábado (06).

Ao Portal 6, a delegada Isabella Joy revelou que o suspeito estava foragido há dois meses, depois de sequestrar o próprio filho, de 05 anos, e fugir da cidade. Neste período, a mãe ficou sem notícias da criança.

Antes do sequestro, o homem ainda desafiou as autoridades e, por diversas vezes, descumpriu as medidas protetivas que o proibiam de se aproximar da ex-companheira e genitora do filho.

Durante esta manhã, a ação conjunta das forças policiais possibilitou o cumprimento do mandado de prisão preventiva contra ele, que estava todo o tempo escondido em Goiânia.

O suspeito já foi devidamente encaminhado ao Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, e está à disposição da Justiça.