Goiânia ganha academia de luxo com serviços que vão dar o que falar

A nova academia O2 Fitness, localizada em Goiânia, promete abalar as estruturas da cidade. Isso porque ela pretende oferecer aos clientes serviços exclusivos como garçom, manobrista, concierge, toalha de rosto, energético e até mesmo castanhas.

A academia fica localizada na Avenida Jamel Cecílio e iniciará as operações em janeiro de 2022.

A empresa selecionará um grupo seletivo de pessoas que poderão usufruir do ambiente por um valor de nada mais nada menos que R$ 1000.

Além de todos os atributos, o local disponibilizará quatro zonas de treinamento: Burn Zone, Zen Zone, Moove Zone, e Velocity Zone. Cada uma com temática própria, climatização e tecnologia de alto nível.

O projeto visa garantir o bem-estar e a qualidade no treino para os frequentadores, e ainda contará com a presença de lounges, central de carregamento de celular, vestiários equipados com itens de higiene e uma galeria de arte sazonal.