Pancadas de chuva com rajadas de vento devem atingir Goiás no início desta semana

A semana deve começar com muita chuva para a população goiana.

O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) afirmou que, nesta segunda-feira (08), todo o estado deve ter pancadas de chuvas acompanhadas de rajadas de vento e raios.

As regiões Norte e Oeste serão as que mais vão receber água dos céus. Com previsão de 30 mm de precipitação, a chuva deve ser forte nos municípios próximos a Campinorte e Iporá.

Já na região Leste (Luziânia, Formosa, Valparaíso) uma forte chuva de 25 mm deve atingir as cidades locais.

Nas regiões Central (Trindade, Senador Canedo, Aparecida) e Sul (Rio Verde, Itumbiara, Catalão) o índice chuvoso é semelhante, com 20 mm de água caindo nos municípios locais.

Anápolis vai ter uma chuva mais amena, com 18 mm de precipitação.

Por fim, em Goiânia, as pancadas de chuva serão levemente menores, com 15mm de precipitação.

O Cimehgo também informou que, ao longo da semana, mais chuvas fortes devem cair em Goiás. Entretanto, elas devem ocorrer de forma irregular nas diversas regiões do estado.