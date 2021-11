Caiado anuncia que Goiás voltará a ter mutirões em homenagem a Iris Rezende

Em homenagem ao ex-governador e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (1933-2021) o governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou, nesta terça-feira (09/11), a volta dos mutirões organizados pelo Estado, com oferta de serviços prestados diretamente ao cidadão. “Ele tem a patente dessa maneira de fazer política, que ouve o povo, sempre sensível às demandas”, disse Caiado.

O primeiro mutirão, em 20 de novembro será na região Noroeste de Goiânia, “onde a população tem um carinho muito grande por Iris”, observou o governador. “Esperava muito tê-lo de volta, mas Deus quis assim. Quero montar algo que não se possa apagar da história política de Goiás. Enquanto for governador do Estado, o mutirão do Iris vai existir”, assegurou.

Como já era tradição no tempo de Iris, o mutirão do Governo de Goiás oferecerá, num só lugar, uma série de atendimentos. Na saúde, por exemplo, as pessoas terão acesso a consultas e exames oftalmológicos, testagem para Covid-19, vacinação, aferição de pressão arterial e de glicemia.

Quem visitar a estrutura também terá à disposição corte de cabelo, registro de certidões de nascimento, casamento e de óbito, bem como alteração para nome social e retificação de nome. Ainda estarão disponíveis emissão de passaporte do idoso, carteira do deficiente e carteira do autista.

Os totens do Expresso, plataforma de atendimento digital do Vapt Vupt, oferecerão mais de 70 serviços. Já o Atende Mais realiza primeira e segunda via de CPF, recadastramento do Goiasprev, senha para consignação e itens do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), como acesso a boletos on-line do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA), multas, licenciamentos e emissão de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).

Na economia, serviços como parcelamento de IPVA e emissão de documentos para microempreendedor individual e produtor rural. Cidadãos terão acesso, ainda, a serviços nos setores de meio ambiente, educação, saneamento básico, entre outros.