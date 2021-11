Corpo de Iris Rezende começa a ser velado no Palácio das Esmeraldas

O corpo do ex-governador e ex-prefeito Iris Rezende começou a ser velado, por volta das 15h30, no Palácio das Esmeraldas – sede oficial do governo do estado.

Centenas de políticos, autoridades, amigos e populares estão presentes para se despedir de Iris e prestar as últimas homenagens à família.

O sepultamento será totalmente reservado aos entes próximos e está previsto às 17h, no Cemitério Santana – onde estão enterrados outros familiares dele.

O corpo do líder político chegou ao hangar do Governo do estado, no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, aproximadamente às 14h.

De lá, seguiu até o Palácio das Esmeraldas em carro aberto do Corpo de Bombeiros. O cortejo também contou com a presença da cavalaria da Polícia Militar de Goiás (PMGO).

Num primeiro momento, o velório será fechado para familiares e um culto ecumênico está marcado para os entes mais próximos, das 15h30 e 16h30, com a participação de Dom Washington Cruz e Pastor Marcos.

A liberação para os goianos que desejam entrar para dar um último adeus está prevista para às 16h30.

O governador Ronaldo Caiado (DEM) decretou luto oficial de sete dias. Já o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos), decretou ponto facultativo, no período vespertino, para os servidores que quiserem se despedir do emedebista.

Entenda

Iris Rezende ficou internado por 93 dias em São Paulo (SP) após sofrer, aos 87 anos, um acidente vascular cerebral (AVC).

Ele passou por um procedimento cirúrgico para conter uma hemorragia na cabeça.

Desde então, Iris teve vários altos e baixos. Desde o último dia 31, ele teve uma piora no quadro de saúde, agravada nos últimos dias.