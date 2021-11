Saiba como será a despedida e sepultamento de Iris Rezende, em Goiânia

O corpo do ex-governador e ex-prefeito Iris Rezende está previsto para chegar às 12h30 no hangar do Governo de Goiás, no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia.

O trajeto com o corpo do líder político, um dos mais longevos da história de Goiás, será feito em caminhão a céu aberto do Corpo de Bombeiros.

O cortejo contará com a presença da cavalaria da Polícia Militar (PM) e deve chegar às 13h30, no Palácio das Esmeraldas, sede oficial do Governo do Estado.

Na programação, antes da entrada do público, haverá um culto ecumênico realizado por Dom Washington Cruz e o pastor Marcos apenas para os entes mais próximos.

A liberação para os goianos que desejam entrar para dar um último adeus está prevista para às 15h30 e, às 17h, deverá ocorrer a cerimônia de sepultamento, restrita à família, no Cemitério Santana.

Parte da manhã foi marcada pela chegada de dezenas de coroas de flores homenageando o emedebista.