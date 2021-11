CDA Alimentos abre seleção para contratar funcionários em Anápolis e em outras cidades goianas

Contando com fábrica no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), a CDA Alimentos está com vagas abertas para contratar novos funcionários em diversas áreas de atuação.

As vagas exclusivas para Anápolis são para Movimentador de Mercadorias (03), Motorista (01), Auxiliar de Pintura (01), Assistente de Estoque (01), Analista de Contabilidade (01) e Jovem Aprendiz (09).

Para Movimentador de Mercadorias é preciso ter ensino fundamental completo, experiência e disponibilidade de horário.

Para Motorista é exigido ensino fundamental completo, habilitação C ou D (EAR), disponibilidade para viagens e experiência comprovada de seis meses com entregas.

Para Auxiliar de Pintura, os requisitos são: experiência com pintura predial e máquinas industriais, ensino médio completo e vivência em trabalho em altura.

Para Assistente de Estoque é necessário experiência, conhecimento em Excel, disponibilidade de horário e graduação em Administração, Engenharia de Produção ou áreas afins. Será um diferencial ter conhecimento no sistema Protheus.

Para Analista de Contabilidade é preciso ensino superior completo ou cursando em Ciências Contábeis ou áreas relacionadas e boa comunicação. Será um diferencial ter conhecimento no sistema Protheus.

Já para Jovem Aprendiz, os interessados precisam ter entre 14 e 22 anos e ensino médio completo ou disponibilidade para estudar no período noturno.

Outras vagas

Além das oportunidades para Anápolis, a CDA Alimentos também está contratando vendedores externos para atuar nos municípios de Itumbiara, Rio Verde e Iporá.

Os candidatos precisam ter carro próprio, CNH B, experiência com vendas, boa comunicação, disponibilidade para viagens e residir na cidade de trabalho.

Processo seletivo

Para participar da seleção, os interessados devem acessar exclusivamente o site de carreiras da CDA Alimentos. Outras informações também podem ser obtidas pelo WhatsApp (62) 9 9832-2546.

Todos os cargos ofertam benefícios diferentes. Dentre eles está plano de saúde, plano odontológico, cartão alimentação, vale refeição, participação nos lucros e resultados, etc.