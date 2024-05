Conheça local de Anápolis que é o terror dos motoqueiros: “meu cunhado quase morreu”

Som alto, bastante sujeira, acúmulo de lixo e até animais mortos foram outras denúncias feitas

Samuel Leão - 15 de maio de 2024

Homem mostra ferimento tido ao passar pela região. (Foto: Acervo Pessoal)

Uma estrada de terra, que liga bairros na região do Residencial Monte Sinai e do Recanto do Sol, em Anápolis, é conhecida por alguns como um ponto de lazer e diversão. No entanto, entre os motociclistas, o local se tornou um verdadeiro terror e até já fez vítimas.

Não só popularmente chamada de “Cascalheira da Pipa”, mas também assinalada assim no Google Maps, a área reúne dezenas de pessoas, que soltam pipas e até fazem churrasco, em um cenário “quase que pós-apocalíptico”.

Nas ruas, se misturam carros de som, jovens soltando pipa, lixo e até animais mortos, conforme registrado em vídeo.

“Um tempo atrás meu cunhado cortou o pescoço com uma linha chinela [como é conhecido o cerol] e quase morreu. Ele passava por lá de moto. Todos os domingos, mais de 100 pessoas se encontram no mesmo lugar, para soltar pipa”, desabafou uma moradora, que preferiu não se identificar.

Ainda segundo ela, denúncias foram formalizadas, mas nenhuma atitude teria sido tomada para proteger quem passa por ali. Motoqueiros precisam ter cautela e atravessar a área lentamente, para evitar atravessarem uma perigosa linha solta pelos ares.

“Ontem passamos lá e eu gravei um vídeo. É muito perigoso, parece que as autoridades estão esperando morrer um para tomar uma atitude e acabar com aquilo. O lugar já é tão conhecido que, se você colocar no Google Maps “cascalheira da pipa”, aparece lá”, completou.

Em uma foto, é possível ver a cicatriz deixada pela linha no pescoço do motociclista, que passava pela região apenas para retornar para casa. Deste modo, uma prática, que deveria ser apenas lúdica, como forma de distração e diversão, se torna um perigo para os transeuntes.

O apelo da família que transita por lá é referente não só à perigosa brincadeira, como também pela necessidade de limpeza, coleta de lixo acumulado e retirada de animais mortos da região.