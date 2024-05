PC cumpre 17 mandados contra grupo que realizava golpe de falso leilão em Anápolis e SP

Primeira fase da força-tarefa, realizada em 2023, já teria prendido quatro pessoas relacionadas ao esquema

Samuel Leão - 09 de maio de 2024

Operação Arremate II é deflagrada pela Polícia Civil. (Foto: Divulgação/PCGO)

Com o intuito de investigar um grupo criminoso que realizava falsos leilões de veículos, a Polícia Civil de Goiás (PC), em parceria com a de São Paulo, deflagrou a operação Arremate II, nesta quinta-feira (09).

Estão sendo cumpridos oito mandados de prisão preventiva e 12 de busca em apreensão em desfavor dos envolvidos. As ações acontecem no Estado de São Paulo, mas teriam ramificações em Goiás, com ação do Grupo Especial de Investigação Criminal (GEIC).

Na primeira fase da força-tarefa, já teriam sido presas quatro pessoas, relacionadas ao esquema.

Os criminosos tinham a prática de realizar leilões, nos quais divulgavam e vendiam automóveis, por meio de sites falsos. No entanto, após arrematados, os veículos nunca eram entregues aos compradores.

De maneira preliminar, a corporação divulgou fotos de regiões onde a operação atuou até o momento, em São Paulo. Mais informações a qualquer momento.

Relembre

No dia 24 de agosto de 2023, foi deflagrada a primeira fase da operação, na qual foram descobertos cerca de 55 crimes praticados pelo grupo no Estado de Goiás. As ações ocorriam desde novembro de 2020.

Além dos quatro mandados de prisão preventiva, à época também foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em São Paulo, além do sequestro de valores em contas bancárias de membros do grupo.