Faltando pouco tempo para acabar 2021, o planejamento para as festividades de final de ano começa a ganhar forma. Para ajudar, o Portal 6 preparou uma lista com 6 lugares em Goiás para se passar o Réveillon.

Seja em família ou com amigos, o que não falta são opções. Por isso prepare as malas e escolha o destino que mais combina com você.

6 lugares em Goiás para se passar o Réveillon

1. Chapada dos Veadeiros

A Chapada dos Veadeiros já é um destino bastante íntimo do turista goiano e também de outros estados. Para quem deseja um contato mais próximo da natureza, os cânions e cachoeiras são atrações imperdíveis.

Um dos destaques do local é a Cachoeira Santa Bárbara, localizada no município de Cavalcante, a 230 km de Goiânia. Conheça mais sobre o local aqui.

2. Caldas Novas

A cidade das águas quentes é um destino que não pode ficar de fora desta lista. Com diversos hotéis, pousadas e parques aquáticos, o município conta com diversas opções para o turista.

Para quem deseja conhecer a cidade, uma opção é dar um passeio pelo Centro da cidade. O local é repleto de restaurantes e lembrancinhas que dá para levar um pouco do município para casa.

Se você está cogitando a possibilidade de passar o Réveillon na cidade, a dica é: faça já a reserva. Caldas Novas costuma ser bastante disputada nessa época do ano!

3. Pirenópolis

Assim como Caldas Novas, “Piri” também é um dos destinos mais disputados para quem deseja passar as festividades de final de ano em Goiás.

Uma das cidades mais charmosas e históricas, Pirenópolis é um prato cheio para os amantes da natureza, principalmente das cachoeiras.

4. Cidade de Goiás

Essa é uma opção para quem deseja passar o Réveillon envolto em paz e tranquilidade. Destino pouco badalado em relação aos demais dessa lista, a Cidade de Goiás é um prato cheio para quem deseja respirar história, mas sem perder as belezas naturais que o município oferece.

Cidade de nascimento da poetisa Cora Coralina, o turista pode visitar o museu dedicado a escritora e passear pelo Centro Histórico.

5. Três Ranchos

Essa é dedicada para os amantes da pesca e esportes aquáticos. A cidade é celeiro do “Lago Azul”, um dos maiores lagos de água doce do país. Nele é possível passear com embarcações aquáticas, como por exemplo lanchas e jet-ski. Entre os esportes, o destaque fica pela prática do wakeboard.

A hotelaria da cidade é composta por diversos hotéis e pousadas para acolher os visitantes. Além disso, os pratos feitos com os peixes nativos da região são uma atração a parte.

6. Formosa

Fechando a nossa lista está Formosa. O município situado na região do Entorno de Brasília é uma excelente escolha para os amantes do ecoturismo.

Entre os destaques do local está o Salto do Itiquira, a sétima cachoeira mais alta do Brasil, com 168 metros de altura.

Quem curte um passeio mais histórico pode passar pelo Sítio Arqueológico Toca da Onça, que conta com formações de rochas calcárias e desenhos rupestres. Por estar situada em uma propriedade particular, o visitante precisa realizar agendamento prévio.