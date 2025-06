6 melhores rodízios de pizza de Goiânia para comer bem

Escolha sua companhia, reserve sua mesa e vá com fome

Anna Júlia Steckelberg - 17 de junho de 2025

(Foto: Instagram)

Comer bem é ótimo, mas um rodízio de pizza turbinado por buffets completos, refrigerante à vontade e até degustação de vinho é outra história. Se você ama massas e diversão, prepare-se: esse é seu destino!

Goiânia está repleta de pizzarias que vão muito além da combinação tradicional.

Um verdadeiro reduto de sabores, onde cada fatia é uma experiência gastronômica. As casas a seguir foram destaque nas redes sociais e avaliações, perfeitas para uma noite gastronômica a dois ou com a família.

Confira os seis melhores rodízios de pizza da capital goiana e descubra por que cada uma delas merece uma visita.

6 melhores rodízios de pizza de Goiânia para comer bem

1. Pirineus Pizzaria

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pirineus Pizzaria – Jd Goiás (@pirineuspizzaria)

Eleita por muitos como a melhor pizza de Goiânia, a Pirineus se transformou em rodízio para atender aos fãs do formato quadrado.

Localizada no Jardim Goiás, a casa oferece o Super Festival Pirineus, com mais de 50 sabores à escolha, servidos na hora pelo garçom.

A massa fininha, preparo em forno a lenha e ambiente rústico intimista se combinam com bebidas, brinquedoteca e salas de videogame, ideal para quem quer comer bem sem pressa.

2. Firma Pizzaria

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Firma Pizzaria | Rodízio e delivery (@firmapizzaria)

Mais de 40 sabores diferentes fazem da Firma um rodízio versátil e com atendimento de excelência.

O forno a lenha entrega pizza artesanal, e a brinquedoteca garante que as crianças também se divirtam.

Climatização e ambiente agradável completam a experiência, tornando-a ideal para famílias. Faça reserva e aproveite sem pressa o estilo artesanal dos fornos a lenha.

3. Terraço Pizzaria

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rodízio de pizzas, sushis, massas e buffet completo (@terracorodiziocompleto)

Com rodízio que inclui pizzas salgadas, doces, massas e frios, a Varandas é perfeita para grupos diversos.

O local abre espaço para conversas descontraídas, amplificadas pela música ambiente suave. Um lugar acolhedor para encontros que priorizam sabor e variedade.

4. Nossa Casa Pizzaria

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Nossa Casa Pizzaria (@nossacasapizzaria)

Rodízio com mais de 60 sabores de pizzas, massas, frios, sobremesas e brinquedoteca.

O ambiente acolhedor combina mesas íntimas para casais e atividades para crianças, garantindo espaço para todos.

Avaliado com 4,5 no Tripadvisor, tem buffet variado, caldos, sushis e tortas, e preços competitivos: R$ 32,90 de segunda a quinta, e R$ 35,90 nas sextas e sábados.

5. La Villa Pizzaria

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por La Villa Pizzaria | Rodízio (@lavillapizzaria_)

No Setor Leste Universitário, a La Villa une rodízio infantil com buffet de massas e pizzas.

Usuários no Reddit apontam o diferencial do open refrigerante e recomendam reserva, o local costuma lotar rápido. A casa ainda oferece degustação de vinho, agrada famílias e termina a noite com sofisticação.

6. Capricciosa Pizzaria

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Casal GYN Indica (@casalgynindica)

Opção descontraída que junta pizza, rodízio e pastelaria. O estilo simples e familiar agrada públicos que buscam variedade e preço acessível. Clientes elogiam o rodízio por cerca de R$ 39,90, com pizzas e petiscos saborosos, além de chopp de vinho.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!