Essas são as organizações de Anápolis que realizam castração a baixo custo de cães e gatos

Quem gosta de bichinhos e se compadece da situação vulnerável de muitos animais de rua sabe da importância do processo de castração.

A prática é fundamental porque, além de prevenir uma série de doenças, também impede que os animais – especialmente cães e gatos – se reproduzam de maneira descontrolada, contribuindo para a diminuição do índice de abandono.

Um dos maiores impasses, entretanto, é o custo da castração correta – realizada por profissionais da Veterinária e dentro dos ambientes qualificados, como as clínicas, por exemplo.

Pensando nesta necessidade, instituições de Anápolis decidiram realizar campanhas que oferecem o serviço de uma forma mais solidária, com preço popular.

A ONG SOS Animais é um destes exemplos. Os planos são personalizados para o sexo e peso de cada animalzinho, e variam de R$100 a R$300, fora o exame obrigatório de sangue, que custa R$ 15.

Os interessados podem agendar um procedimento através do contato (62) 99700-4274.

Mais uma ONG bastante conhecida no município é a Patas Solidárias, que também tem planos de castração para a população anapolina, com preços de R$ 110 a R$ 300, sendo que a taxa do hemograma é fixada em R$ 10.

O telefone para contato e agendamento é (62) 99351-8717.

Outra organização que atua em prol dos animais sem fins lucrativos no município é a Associação Protetora e Amiga dos Animais (ASPAAN).

A ONG possui uma parceria com a clínica Vética, localizada no bairro Eldorado, que também fornece o serviço com um preço adaptado.

O telefone é (62) 99510-3231 e os interessados podem entrar em contato para realizar um orçamento conforme o tamanho, peso e sexo do bichinho.