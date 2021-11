Vestido pega fogo durante chá de revelação em Goiânia e vídeo mostra grávida passando um susto daqueles

Questão de segundos. No auge da gritaria e satisfação após a cor da fumaça do bastão revelar o sexo masculino do chá de revelação de uma mulher grávida de Goiânia, uma situação mais que inoportuna pegou família e amigos de surpresa.

Enquanto vibrava com o bastão ainda em chamas expelindo a fumaça azul, a mamãe Ana Cláudia não percebeu que a própria euforia fez com que ela girasse os braços de tal forma que a faísca que saia do objeto atingisse o próprio vestido longo.

Apesar das imagens mostrarem que o fogo alastrou rapidamente, quem estava por perto foi sagaz e conseguiu apagar de prontidão o incêndio que poderia ter tido consequências maiores.

Mas foi só um susto. O vídeo revelou que logo tudo foi arrefecido e os familiares continuaram com a alegria na festa.