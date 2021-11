Números de São Paulo te ligando: veja como bloquear de uma vez os telefonemas indesejados

Temos certeza que seu telefone vira e mexe toca em diversos horários e dias da semana. Mas, misteriosamente, ninguém está do outro lado da linha quando você atende. Bom, hoje vamos te ensinar como bloquear de uma vez por todas o números de São Paulo te ligando!

Antes de tudo, entenda que essas ligações “mal-educadas” que desligam bem na nossa cara quando as atendemos são culpa de um sistema de telemarketing que quer atingir o maior número de pessoas. Basicamente, ele liga para contatos de uma lista pré-definida, seja para cobrança ou venda de produtos. Assim, quando você atende, a chamada é direcionada a um atendente.

Porém, o problema está no fato de que, para ter maior eficiência, muitas empresas ligam para vários números ao mesmo tempo. Desta forma, os profissionais de telemarketing têm pouco tempo ocioso e, enquanto falam com a pessoa que atendeu primeiro, ignoram os outros.

Logo, são muitas ligações para poucos atendentes que resultam em uma grande quantidade de pessoas recebendo ligações mudas.

Como bloquear números de São Paulo te ligando?

Primeiramente, existem várias maneiras de bloquear números de São Paulo te ligando e não dizem nada. Em resumo, a primeira arma contra o problema é seu próprio celular. Isso quer dizer que muitos modelos já possuem nativamente sistemas de bloqueio de chamadas. Porém, você precisa cadastrar número por número.

Veja como fazer:

1. Primeiro, entre no app de Telefone e clique para ver as ligações recebidas (no iPhone, vá em “Recentes”);

2. Em seguida, ache o número que deseja bloquear e selecione o contato (ou clique em “i”);

3. Depois, escolha o recurso para bloquear a pessoa que está ligando (isso pode variar conforme o modelo do celular. Ex: “Bloquear este chamador” ou “Bloquear/desbloquear número”).

Além disso, existem ainda apps que fazem esse bloqueio por você. Alguns deles conseguem até identificar quem está ligando, mesmo que o número seja desconhecido. Por exemplo, o Hiya, disponível para iOS e Android. Mas, só use aplicativos que estão nas lojas oficiais e pesquise a reputação do programa, porque já houve casos de apps que usavam dados sem autorização ou transmitiam vírus.