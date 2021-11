Prefeitura de Goiânia abre concurso público para professores temporários e profissionais da Educação

A Prefeitura de Goiânia abriu concurso público para professores temporários e profissionais da Educação. O edital foi publicado nesta sexta-feira (12) e visa substituir de forma temporária aqueles servidores que estão afastados por licenças.

O processo contempla 576 vagas para os cargos de pedagogo, professor de artes visuais, história, geografia, ciências, português, inglês, matemática, educação física, intérprete de libras, auxiliar de atividades educativas e agente de apoio educacional.

“Essas vagas não podem ser providas por outros servidores efetivos de forma permanente, uma vez que o titular do cargo retornará às suas funções quando cessar o motivo do afastamento”, explicou a Secretaria Municipal de Educação (SME).

“Considerando que a Educação é um serviço oferecido pela Administração Pública em caráter contínuo, o contrato temporário nestes casos possibilita o funcionamento normal das atividades nas instituições”, completou em comunicado à imprensa.

As inscrições, que são regionalizadas por Coordenadoria Regional de Educação (CRE), devem ser feitas de forma no site www.goiania.go.gov.br, seção ícone Concursos e Seleções, no link “Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 001/2021” no período de 25 de novembro a 01 de dezembro de 2021.

De acordo com a Prefeitura de Goiânia, o certame para professores temporários e profissionais da Educação terá prazo de validade de um ano contado a partir da data de publicação da homologação no Diário Oficial do Município. “E poderá ser prorrogado por mais um ano, conforme necessidade”, destacou.

Para todos os cargos a avaliação se dará mediante somatório dos pontos obtidos na Formação Profissional e Experiência Profissional.

Confira o cronograma abaixo:

12/11/2021 – Publicação do Edital

26/11/2021 – Abertura das Inscrições

02/12/2021 – Encerramento das Inscrições

13/12/2021 – Divulgação do Resultado Preliminar

14/12/2021 – Abertura de Recursos contra o Resultado Preliminar

15/12/2021 – Prazo Final para Recursos contra o Resultado Preliminar

21/12/2021 – Divulgação do Resultado Final / Homologação do Processo Seletivo Simplificado 21/12/2021 – Resultado do Recurso

Para mais informações, consulte o edital.